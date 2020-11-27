Махачкала, , 15:31 — REGNUM Нехватка препаратов, рекомендованных Минздравом России для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях, выявлена в Дагестане. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 ноября в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта по итогам проверки 110 аптек в 24 населенных пунктах республики.

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Так, наибольший дефицит отмечен по пероральным антикоагулянтам ривароксабан и апиксабан — их нет в 61,8% аптек Дагестана. Противовирусные препараты фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир, рекомбинантный интерферон отсутствуют в 18,2% аптек. Препараты дексаметазон, преднизолон, метилпреднизолон активисты не нашли в 9,1% аптек республики.

Также волонтеры акции «Мы вместе» проверили работу диспетчерских служб скорой медицинской помощи Дагестана. Отмечается, что по состоянию на 21 ноября в республике среднее время дозвона до операторов составляет 28 минут.

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Ранее на заседании дагестанского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и. о. руководителя Росздравнадзора по республике Тамирлан Мухамедов сообщил, что из проверенных ведомством 30 аптек в разных городах и районах региона в шести отмечено завышение цен на востребованные в период пандемии лекарства.