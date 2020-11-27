Тбилиси, , 15:35 — REGNUM Почти все ресурсы системы здравоохранения Грузии направлены на лечение пациентов с COVID-19. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба правительства, 27 ноября выступила вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили на брифинге.

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"В стране не бесконечное количество медицинского персонала, а ресурсы, которые в настоящее время есть у нашей медицины, почти полностью задействованы в борьбе с эпидемией, — заявила Цкитишвили. — Добавить койку очень легко, но эту койку должен сопровождать врач».

Глава ведомства призвала жителей Грузии осознать эту ситуацию и со всей серьёзностью отнестись к рекомендациям по профилактике пандемии. Вице-премьер призвала соблюдать правила и простых граждан, и работодателей, чтобы таким образом снизить нагрузку на систему здравоохранения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 ноября 2020 года до 31 января 2021 года в Грузии ужесточают ограничительные меры для защиты населения от коронавирусной инфекции, которые прозвали «лайт-локдаун». Работа общественного транспорта, кроме такси, будет запрещена. Также придётся закрыться торговым центрам, вещевым рынкам и большинству сервисных служб. Рестораны и кафе в этот период смогут работать только навынос.

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