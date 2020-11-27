Берлин, , 15:36 — REGNUM По итогам октября 2020 года самым продаваемым новым автомобилем в Европе стал Volkswagen Golf. Об этом сообщает исследовательская компания JATO Dynamics.

За прошлый месяц европейские автодилеры продали 27 530 моделей Volkswagen Golf. Это на 20% меньше, чем год назад.

На втором месте разместилась модель Renault Clio, которую приобрели 22 588 автолюбителей — на 15% больше, чем в прошлом году. Тройку лидеров модельного рейтинга замыкает Opel Corsa с результатом в 21 220 экземпляров проданных авто. Здесь наблюдается рост продаж на 59%.

Четвёртое и пятое места соответственно занимают Peugeot 208 (19 130 ед.; +8%) и Fiat Panda (19 046 ед.; +29%).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре 2020 года в России было приобретено 10 674 автомобиля Volkswagen.

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