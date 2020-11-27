Оренбург, , 15:26 — REGNUM В Оренбурге 27 ноября мужчина чуть не сжег себя в лифте. Видео опубликовал телеграм-канал «Типичный Оренбург».

На видео запечатлено, как оренбуржец заходит в лифт с незажжённой сигаретой и стеклянной банкой с прозрачной жидкостью. Во время движения лифта вниз мужчина достаёт зажигалку и подносит её к банке, пламя вспыхивает мгновенно и перекидывается на одежду.

Мужчина пытается потушить огонь, снимает куртку. Оренбуржцу становится плохо, и он падает в огонь. Когда двери лифта открылись, мужчина пришел в сознание и смог покинуть лифт. На кадрах видно, что на мужчине уже загорелись брюки.

По данным СМИ, в настоящее время оренбуржец находится в больнице. Он получил ожоги 30% тела.

Про факту несчастного случая полиция проводит проверку. Известно, что мужчина сам приготовил спиртовой раствор — незамерзайку для омывания стекол автомобиля. В лифте он решил проверить качество жидкости.