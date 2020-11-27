Тронхейм, Норвегия, , 15:23 — REGNUM В стратегическую игру DwarfHeim добавили ранговые матчи. Об этом 27 ноября сообщает портал PCGamesN.

За победы в ранговых матчах геймеры будут получать эксклюзивные косметические предметы для своего аккаунта. Помимо этого, разработчики исправили несколько мелких ошибок DwarfHeim.

Напомним, DwarfHeim — это стратегия в реальном времени, где основной упор сделан на кооперативную игру. Релиз проекта в «раннем доступе» Steam состоялся в октябре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: PlayStation VR теперь можно запустить с PlayStation 5