Нур-Султан, , 15:18 — REGNUM Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой допустил усиление карантина в декабре-январе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил 27 ноября на брифинге.

Цой отметил, что все будет зависеть от управляемости ситуацией. Вместе с тем в Казахстане отмечается рост заболеваемости COVID-19. «Самое главное, чтобы это было в управляемом формате», — добавил министр.

По его словам, инфекционные стационары заполнены на 22%, реанимационные койки — на 17%. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в пяти регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 ноября в Казахстане выявили 129 213 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 115 384 пациента, скончались 1990 человек.

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