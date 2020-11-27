Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM Курирующий здравоохранение в Петербурге вице-губернатор Олег Эргашев сообщил, какие препараты предназначены для бесплатной выдачи больным с COVID-19, проходящим лечение на дому. Он также признал, что в городе сохраняется дефицит некоторых лекарств, в том числе антибиотиков.

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Напомним, бесплатные лекарства от врачей поликлиник по медицинским показаниям должны получать как пациенты с подтвержденным диагнозом, так и с подозрением на COVID-19.

«В первую очередь это противовирусные препараты — фавипиравир и коронавир. В список также входят умифеновир, ривароксабадан, дексаметазон, парацетамол, интерферон альба, антибиотики. Все зависит от утвержденных схем лечения, врач назначает их для приема на дому во время визита», — рассказал Эргашев изданию Смольного «Петербургский дневник».

Напомним, на закупку препаратов для амбулаторных больных Петербургу федеральный бюджет выделил 203 млн рублей. Ранее в комздраве Петербурга отмечали, что этой суммы хватит на лечение менее чем 26 тысяч человек, при том что в городе более 40 тыс. таких больных.

Что же касается отсутствия нужных лекарств в аптеках, на что постоянно жалуются петербуржцы, то, по словам вице-губернатора, «дефицит антибиотиков в аптеках — около 50 процентов».

Эргашев считает, что ситуацию может исправить увеличение закупок и четкое исполнение врачебных назначений для исключения самолечения.

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