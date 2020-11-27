Архангельск, , 15:16 — REGNUM В Архангельской области COVID-19 нарушил работу в 72 школах, пять из них закрыли на карантин. Об этом на брифинге сообщила представитель Роспотребнадзора Елена Байдакова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пустой учебный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

По ее словам, за минувшую неделю инфекцию подтвердили у 112 учителей, за прошлую — у 148.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе было выявлено 367 новых случаев новой коронавирусной инфекции.