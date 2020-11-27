Москва, , 15:16 — REGNUM В мэрии Москвы прошло награждение многодетных семей, сообщает 27 ноября агентство «Москва».

Церемония приурочена ко Дню матери. Мэр столицы Сергей Собянин вручил почётный знак «Родительская слава города Москвы».

«Сложно даже себе представить, но за десять лет у нас количество многодетных семей выросло в 2,5 раза. Теперь в каждой школе, в каждом детском саду есть дети из многодетных семей. От 500 тыс. детишек — это дети многодетных семей», — цитирует агентство слова мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Саратовской области Валерий Радаев 27 ноября, в канун Дня матери, поздравил семьи и педагогических работников, награжденных почетным знаком «За достойное воспитание детей».

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