Майкоп, , 15:13 — REGNUM Республика Адыгея получит в 2021 году из федерального бюджета около 520 млн рублей на создание новых мест в детских садах и школах. Также региону выделят средства на реконструкцию национального музея, водохранилищ и автодорог, строительство спорткомплексов и других соцобъектов, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе главы и правительства субъекта.

Так, в следующем году Адыгея получит 200,1 млн рублей на создание дополнительных мест в детских садах Красногвардейского района (в селах Садовое, Белое и ауле Хатукай) и Шовгеновского района (в хуторе Тихонов), а также 319,1 млн рублей на создание новых мест в одной из школ Майкопа.

На продолжение реконструкции здания национального музея Адыгеи в 2021 году федеральный центр выделит 122,7 млн рублей, а на капремонт дома культуры в поселке Прикубанский Тахтамукайского района — 6,4 млн рублей. Строительство двух споркомплексов в селе Красногвардейском и поселке Каменномостском будет профинансировано в размере более 113 млн рублей.

На реконструкцию четырех дорог в Гиагинском, Кошехабльском и Красногвардейском районах Адыгеи в федеральном бюджете предусмотрено 63,4 млн рублей. На реконструкцию сооружений Шапсугского межрегионального водохранилища республика получит 20 млн рублей, на реконструкцию и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища — 323,5 млн рублей.