Сан-Матео, США, , 15:12 — REGNUM В продажу поступил новый «мегасборник» PlayStation VR. Об этом 27 ноября сообщает издание Eurogamer.

В сборник войдёт сама VR-гарнитура и несколько популярных игр: Astro Bot: Rescue Mission, Everybody's Golf VR, Moss, Blood & Truth и PlayStation VR Worlds. Сообщается также, что в комплекте будет доступен специальный адаптер, позволяющий запустить их на PlayStation 5.

Напомним, PlayStation VR — это гарнитура виртуальной реальности, разработанная Sony. Раньше её можно было использовать только с консолью PlayStation 4.

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