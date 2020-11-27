Оренбург, , 15:04 — REGNUM В Оренбургской области с 30 ноября некоторые школы смогут начать очное обучение детей. Однако для этого необходимо соблюдение двух условий, сообщает 27 ноября региональный миорбор.

«Хорошая новость с заседания областного штаба! С 30 ноября допускается очное обучение в общеобразовательных организациях, численность классов в каждой параллели которых составляет не более одного класса», — отметили в ведомстве.

Также в министерстве проинформировали о том, что помимо этого в муниципальном образовании должны учитывать текущую эпидбстановку. Если оба условия соответствуют тому, чтобы школу перевели на очное обучение, то либо оперштаб, либо глава муниципалитета должен оформить разрешение.

Напомним, в Оренбургской области в настоящее время на очном обучении находятся ученики начального звена и выпускники. Дистанционное обучение для остальных школьников продлили до 7 декабря.

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