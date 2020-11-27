Уфа, , 15:11 — REGNUM Почётную награду для волонтёров и добровольцев учредили в Башкирии. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Отмечается, что добровольцев Башкирии и других регионах страны могут награждать почётным знаком главы республики «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан» за развитие добровольческой деятельности на территории региона. Это награду могут получить и добровольцы из иностранных государств.

Правительство Башкирии определит источники финансирования для изготовления бланков удостоверения и почётного знака. Управлению делами главы республики поручено обеспечить их изготовление.

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