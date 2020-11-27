Душанбе, , 15:03 — REGNUM Авиакомпания «Сомон Эйр» планирует возобновить воздушное сообщение между Душанбе и Ходжентом, сообщили 27 ноября в пресс-службе авиакомпании.

Авиарейсы запустят с 29 ноября. Их частота составит два раза в неделю. Стоимость билетов — 413 сомони ($36) в одном направлении. Все пассажиры обязаны носить маски и перчатки.

Отмечается, что пассажиры с высокой температурой и другими симптомами болезни не будут допущены на посадку. В Компании добавили, что норма провоза багажа составляет 20 кг, ручной клади — 7 кг.

В настоящее время в Таджикистане запущено два международных рейса: Душанбе — Стамбул и Душанбе — Дубай. Кроме того, регулярно выполняются чартерные рейсы в города России.

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