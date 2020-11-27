Абакан, , 15:01 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, темп суточного прироста составил 1,6%.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период эпидемии в республике достигло 11 520 или 2156 на 100 тыс. населения. Выздоровели к настоящему времени 8226 человек. Под наблюдением врачей остаются 3421 человек, большая часть находятся в изоляции дома.

«Кроме того, получают лечение в профильных стационарах 524 человека с наличием респираторной симптоматики. В тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести находится — 216 чел., из них находятся на ИВЛ — 17», — отметили в правительстве.

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