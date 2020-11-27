Москва, , 14:58 — REGNUM Опросы показали, насколько сильно отличаются желания граждан от реальности в получении пенсий по старости, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Но, конечно, такие пожелания совсем не подкреплены реальной ситуацией в соотношении размера заработной платы и пенсии. По Конвенции МОТ, размер пенсии должен составлять 40% от средней заработной платы.

Если исходить из этого соотношения, то при пенсии в размере 100 тыс. рублей средняя заработная плата должна быть 250 тыс. рублей. Но даже до существующего у нас сейчас соотношения средней заработной платы и размера пенсии в 32,9% это нереальные пожелания.

Поэтому для большинства граждан это останется несбыточной мечтой не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе.

А те, кто хочет иметь в пенсионном возрасте доход, превышающий даже 40 тыс. руб., а не только пенсию, должны позаботиться об этом самостоятельно.

Для этого нужно использовать различные инструменты — открытие счета, покупка недвижимости, участие в программе накопительного страхования жизни и др.

Конечно, сложно сейчас прогнозировать молодым людям, что будет через 30−40 лет, но вложения — это всегда риск, но если хочется жить безбедно в старости, то стоит рисковать», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России назвали размер пенсии для комфортной жизни в старости. В зависимости от специальности суммы варьируются от 30 до 100 тыс. рублей.

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