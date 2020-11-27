Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Жёсткие карантинные меры, которые в Грузии введут с 28 ноября для профилактики пандемии, начнут действовать не сразу, и эффект можно будет увидеть примерно через две недели. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 27 ноября заявил заместитель главы Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе на брифинге.

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«Пока мы не ждём снижения, тем более, в первые дни. Первые результаты будут через две недели», — сказал Имнадзе.

Он подчеркнул, что полностью эффект от принимаемых карантинных ограничений будет виден во второй половине декабря.

По официальным данным на 27 ноября, в Грузии за последние сутки выявили 4780 случаев заражения коронавирусом. Это стало очередным «рекордом» для страны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 ноября 2020 года до 31 января 2021 года в Грузии ужесточают ограничительные меры для защиты населения от коронавирусной инфекции, которые прозвали в народе «лайт-локдаун». Работа общественного транспорта, кроме такси, будет запрещена. Также придётся закрыться торговым центрам, вещевым рынкам и большинству сервисных служб. Рестораны и кафе в этот период смогут работать только на вынос.

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