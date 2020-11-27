Москва, , 14:53 — REGNUM Видеонаблюдение даёт страховщикам не только данные о конкретных инцидентах. Они важнее всего для сегодняшнего бизнеса, а в перспективе дадут больше, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Например, данные о поведении водителей. Направление, которое использует инструментальные измерения в страховании, сейчас быстро развивается. Оно даёт страхованию второе дыхание и даже получило специальное название Insurtech («иншуртех») по аналогии с финтехом и фудтехом.

Известные представители — публичные компании Root, акции которой с конца октября торгуются на NASDAQ, и Lemodande Inc., акции которой торгуются на NYSE. Компания Root носит неофициальный титул «убийцы автострахования».

Root сегментирует пользователей на основе данных мониторинга их вождения. К примеру, число страховых случаев коррелирует с количеством экстренных торможений.

Её технология задействует акселерометр, гироскоп и телематику, и компания надеется достичь в десять раз более точной оценки риска, чем традиционные анкеты и статистика.

Root декларирует своей миссией обеспечение более справедливых страховых взносов для хороших водителей. Российские страховщики, конечно, предвидят, что подобные компании могут внезапно явиться откуда-нибудь из венчурных акселераторов в недрах новых гигантских экосистем (например, возникнуть в экосистеме «Яндекса», включающей «Яндекс.Такси» и каршеринг, или китайский Didi).

Страховщики не хотят дожидаться, пока за ними придут «убийцы отрасли», и согласны купить доступ к данным с видеокамер на дорогах Москвы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные страховые компании просят разрешить прямой доступ к видеокамерам на дорогах Москвы для выявления мошенничества и урегулирования спорных страховых случаев.

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