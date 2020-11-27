Ташкент, , 14:47 — REGNUM По состоянию на 1 ноября 2020 года в Узбекистане работали 8953 организации в сфере здравоохранения, что на 19% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

Самое большое число новых предприятий зарегистрировано в Ташкенте — 244, в Андижанской области — 127, Ферганской области — 126, Ташкентской области — 106. Всего создано 1255 новых организаций в сфере здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября загруженность коечного фонда учреждений здравоохранения Узбекистана для пациентов с коронавирусом составила 37,5%. Вместе с тем в Ташкенте сокращают количество распределителей для больных COVID-19.

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