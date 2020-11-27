Киев, 27 ноября 2020, 14:54 — REGNUM За минувшие сутки в вооружённых силах Украины (ВСУ) зафиксировано 197 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
172 человека лечатся дома под присмотром врачей, отметили в пресс-службе.
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Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили свыше 16 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
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