Киев, , 14:54 — REGNUM За минувшие сутки в вооружённых силах Украины (ВСУ) зафиксировано 197 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 25 человек», — сказано в сообщении.

172 человека лечатся дома под присмотром врачей, отметили в пресс-службе.

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Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили свыше 16 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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