Варшава, , 14:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши обнародовало последние данные о новых заражениях коронавирусом в республике. Из них следует, что общее число зараженных с начала пандемии стремительно приближается к миллиону человек, при том, население Польши составляет чуть более 38 миллионов. Об этом передает Dziennik.

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За последние сутки лабораторные исследования подтвердили коронавирусную инфекцию в еще у 17 060 человек. При этом 579 человек с диагнозом COVID-19 умерли.

Региональная картина новых случаев поступает из следующих воеводств: Великопольское (2072 новых случаев), Мазовецкое (2057), Шлёнское (1560), Куявско-Поморское (1368), Дольносленское (1318), Поморское (1258), Варминско-Мазурское (1001дзурское), Варминско-Мазурское (101d) Западнопоморское (915), Малопольское (868), Люблинское (802), Подкарпатское (790), Ополе (536), Любушское (494), Подляское (491) и Свентокшиское (406).

В общей сложности с начала пандемии в Польше коронавирус был подтвержден у 958 416 человек. При сохранении текущих темпов заражения, уже через несколько дней цифра достигнет миллиона. Умерших с диагнозом COVID-19 в Польше в общей сложности 16 147 человек.