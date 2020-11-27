Цхинвал, , 14:52 — REGNUM Члены Московской осетинской общины закупили и доставили в Южную Осетию партию лекарств, которые используют для лечения пациентов с COVID-19. Об этом 27 ноября сообщает агентство «Рес».

»Мы не могли не отреагировать на обращение президента республики Анатолия Бибилова о нехватке в республике жизненно-важных препаратов», — сказал журналистам один из представителей московской осетинской диаспоры Арсен Гаглоев.

Ранее помощь жителям Южной Осетии оказали земляки из других регионов России. Партии с лекарствами в Цхинвал прислали по поручению главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Кроме того, республике помогли члены осетинской диаспоры в Сочи.

Стоит отметить, что в Южной Осетии в октябре наблюдалась острая нехватка лекарств для пациентов с COVID-19. Тогда в республике был пик распространения коронавирусной инфекции. В ноябре эпидемиологическая ситуация стала улучшаться.

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