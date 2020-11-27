Кострома, , 14:43 — REGNUM На 27 ноября в Костромской области количество выздоровевших от коронавируса превысило число вновь заражённых, сообщает региональный оперативный штаб. Согласно официальным данным, за сутки SARS-CoV-2 выявили у 140 человек, 173 пациента выздоровели и закрыли больничные листы.

Число летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19 возросло до 185. В последние сутки врачи подтвердили смерть 72-летнего мужчины, кроме коронавируса страдавшего хроническими заболеваниями.

Количество заражённых новой инфекцией в регионе достигло 10 990 человек, большая часть из них — 71% (7 903 костромича) выздоровели.

В больницы Костромской области кладут пациентов с диагнозом COVID-19 и людей с хроническими заболеваниями и повышенной температурой. Для приёма таких больных в регионе имеется 841 койка. Заполняемость мест составляет порядка 85%. На дому лечатся более 2,5 тысячи человек.

Ожидается, что в начале декабря в регионе откроют ещё 120 специализированных мест для помощи пациентам с диагнозом COVID-19.

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