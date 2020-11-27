Москва, , 14:55 — REGNUM После ухода компании Datsun из России сервисным обслуживанием машин японской марки будут заниматься дилерские центры Nissan. Об этом сообщает издание «АвтоРевю» со ссылкой на представителей бренда Datsun.

О своём уходе из России в Datsun сообщили ещё весной 2020 года. Производство моделей Datsun прекратится на АвтоВАЗе уже в декабре текущего года. После реализации остатков машин компании дилерская сеть Datsun в стране будет расформирована.

Однако техническое обслуживание автомобилей, продажа запасных частей и выполнение гарантийных обязательств не прекратятся — ими будут заниматься дилеры компании Nissan.

Кроме того, все права на модели Datsun останутся у компании Nissan. Таким образом, АвтоВАЗ не сможет выпускать автомобили на основе седана on-Do.

В общей сложности с 2014 года на авторынке России было куплено порядка 145 тыс. машин Datsun, из которых большая часть (108 тыс. ед.) приходится на седан on-Do.

Напомним, в октябре текущего года дилеры компании Datsun в России увеличили стоимость седана on-DO и хэтчбека mi-DO на 15 тыс. рублей. Это на 2,1−2,9% выше прежней стоимости моделей.

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