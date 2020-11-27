Оренбург, , 14:40 — REGNUM В Оренбурге суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Владимирской области, который в мае 2020 года устроил погром в здании оренбургского вокзала, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по двум статьям УК РФ: пункту «в» части 1 статьи 213 («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на железнодорожном транспорте») и части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений»).

Установлено, что в конце весны 2020 года пьяный гражданин возмутился требованию сотрудника транспортной безопасности по предъявлению к досмотру ручной клади и прохождению через рамочный металлодетектор. Дебошир начал нарушать общественный порядок, противодействуя нормальной работе транспорта, пытался вырвать рамку металлодетектора, кинул стул в автомат по продаже газированной воды и нанес по нему удар ногой, после чего разбил витрину торгового киоска и окно справочного бюро. Затем обвиняемый умышленно нанес удар кулаком правой руки по стеклу сенсорного экрана платежного терминала и разбил его.

Суд признал жителя Владимирской области виновным в хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества и назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год условно с испытательным сроком полтора года. Кроме того, удовлетворены исковые требования по возмещению имущественного ущерба.