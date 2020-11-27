Магас, , 14:36 — REGNUM В Ингушетии число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедший день составило 77. Общая численность носителей инфекции за все время пандемии достигла 9238 человек, сообщили 27 ноября в республиканском оперативном штабе.

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Увеличилось за сутки и число случаев смерти пациентов от COVID-19. Умер еще один житель региона. Всего скончалось 109 человек.

В настоящее время число госпитализированных в стационары составляет 491 человек. Диагнозы подтверждены у 137 пациентов. Состояние 41 из них оценивается как тяжелое, их поместили в реанимацию. Подключены к аппаратам ИВЛ 12 человек.

За прошедшие сутки также выздоровели и выписаны из больниц 50 жителей региона. Общее число сумевших справиться с болезнью составило 7918 человек.