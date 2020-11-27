Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге в связи с выявлением случаев коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий сегодня находятся 125 классов в 66 школах. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе комитета по образованию Северной столицы.

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"Это 0,62% от общего количества классов в городе», — пояснили в ведомстве.

При этом 13 435 учащихся Петербурга находятся дома по заявлению родителей на смешанном формате обучения.

Отметим, днем ранее на дистанционной форме обучения находились на семь классов меньше, как и на 281 ученика было меньше на смешанном обучении.

По данным комитета, в Санкт-Петербурге по тем же причинам закрыты 14 групп в 12 детских садах.

Напомним, Президентский лицей №239 с 30 ноября целиком уходит на «дистант» из-за десятков случаев заболевания среди лицеистов и педагогов.

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