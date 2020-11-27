Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM Причиной перевода на дистанционное обучение учащихся Президентского физико-математического лицея № 239 стали десятки случаев заражения среди лицеистов и преподавателей. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.

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По данным комитета, в настоящий момент дома находятся свыше 40 обучающихся и более десяти сотрудников лицея № 239.

«Для прерывания цепочки заражений руководством лицея принято решение о переводе всех классов на удаленный режим», — подчеркнули в комитете.

Дистанционный режим вводится с 30 ноября на две недели.

«Обучающиеся будут заниматься дома. На связь с лицеистами педагоги будут выходить со своих рабочих мест», — пояснили в комитете.

Там высказали уверенность в том, что успешный опыт работы с использованием дистанционных технологий в конце прошлого учебного года поможет лицею в этот раз.

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