Самара, , 14:28 — REGNUM Для борьбы с ложной информацией можно создать единый и общедоступный реестр фейковых новостей. Об этом заявила старший преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Дарья Соколова в ходе конференции «Цифровые технологии и научная дипломатия».

«Мне кажется, есть не такие уж сложные пути, как можно если не предотвратить полностью распространение фейков, то хотя бы уменьшить их количество или позволить аудитории понять: фейк перед тобой или нет. В первую очередь — это реестр фейковых новостей, [который] должен быть общедоступным, чтобы любой пользователь мог зайти на сайт Роскомнадзора или другой сайт», — сказала Соколова.

По её словам, важно не искать такую информацию в целом в интернете, а «зайти и сразу увидеть» сам реестр и список информации, позволяющей говорить о её неправдивом характере.

Соколова также призвала постепенно вводить в школах факультативные курсы медиаграмотности.