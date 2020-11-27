Москва, , 14:34 — REGNUM Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооружённых силах России находится полностью под контролем. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 27 ноября на коллегии ведомства.

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Он отметил, что случаев заражения новым коронавирусом в армии стало меньше. Для заболевших развёрнуто свыше 8 тыс. коек в военных госпиталях, но половина отдана под нужды гражданского населения.

«За последние две недели сформировалась устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных военнослужащих по отношению к количеству выздоровевших», — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что компьютерная томография применяется для раннего выявления заболевания. Круглые сутки работают 59 томографов, каждый день с их помощью медики проводят почти 2 тыс. исследований.

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