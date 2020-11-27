Оренбург, , 14:20 — REGNUM В Оренбургской области за сутки на 27 ноября, от коронавирусной инфекции скончались шесть человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Общее число смертей от болезни достигло 203.

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На сегодняшний день в стационарах региона лечение от COVID-19 получают 1 295 человек, из них 402 пациента находятся в тяжелом состоянии. Подключены к аппаратам ИВЛ 57 человек, на кислородной поддержке — 661. Состояние 785 оренбуржцев оценивается как среднетяжелое, еще 108 — как удовлетворительное.

Оправились от болезни 19 429 пациентов, в том числе 142 — за последние сутки. Напомним, с начала пандемии в регионе выявлено 22 624 случая заражения коронавирусом.

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