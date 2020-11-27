Москва, , 14:19 — REGNUM Китайские специалисты предложили России принять участие в испытании вакцины от ВИЧ-инфекции. Об этом в ходе пресс-конференции заявил главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус.

«Сегодня мы на телемосте Пекин-Москва обсуждали одну из наиболее перспективных мировых разработок вакцины, которая делается в Китае, совместно с американцами они её испытывают, предложили нашей стране в этом участвовать», — сказал Мазус.

По его словам, есть надежда на то, что российские центры, занимающиеся разработкой вакцин, включатся в этот процесс, и единую вакцину от ВИЧ всё же удастся разработать.