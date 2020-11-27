Екатеринбург, , 14:19 — REGNUM В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё девять человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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Для сравнения, днём ранее, 26 ноября 2020 года, подтверждали восемь смертей от COVID-19. А 25 ноября было зафиксировано 10 летальных случаев.

Теперь в регионе подтверждено 997 смертей от коронавирусной инфекции. В России скончались 38 558 человек, заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 45 174 случая заражения коронавирусом.

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