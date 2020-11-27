Тамбов, , 14:18 — REGNUM В Тамбовской области 27 ноября подтверждено 122 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 12 тыс. 832 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 11 тыс. 640 пациентов, в том числе 227 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 75 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано за последние сутки.

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