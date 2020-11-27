Самара, , 14:28 — REGNUM Казачий праздник «Слава Богу, что мы — казаки!», посвящённый 30-й годовщине начала возрождения казачества в Самарской области, Самаре и Поволжье пройдёт в Самаре. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, праздник состоится во дворце культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина 5 декабря. Он организован по инициативе Самарского казачьего землячества и Ассамблеи народов Самарской области.

Сообщается, что казачий праздник проводится шестой год подряд. В дворце культуры состоится выступление духового оркестра, будет организована выставка фотографий по истории самарского казачества, а также выставка-продажа казачьей формы, атрибутики, женского рукоделия, книг и оружия. Также состоится праздничный концерт.

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