Белгород, , 14:18 — REGNUM В Белгородской области 27 ноября выявлено 164 новых носителя коронавируса, что на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан после выздоровления 191 пациент, трое скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 15,7 тыс. случаев заражения инфекцией. Выздоровели 11 тыс. 943 человека, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 101 пациент.

Госпитализированы 944 человека, в том числе 101 на ИВЛ. Получают амбулаторное лечение 2712 пациентов.