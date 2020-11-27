Москва, , 14:14 — REGNUM Инцидент в Приморье продемонстрировал низкий уровень готовности к чрезвычайным ситуациям. Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

«Последние события в Приморском крае показали слабую готовность к таким чрезвычайным ситуациям. Автономные источники энергопитания, которые должны были обеспечить электричеством социальные объекты, оказались не готовы», — цитирует Зиничева пресс-служба.

Отмечается, что глава ведомства потребовал проанализировать действия звена РСЧС и «организовать в субъектах страны работу по проверке готовности таких источников электропитания на базе социальных объектов».