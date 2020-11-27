Нур-Султан, , 14:09 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Казахстане продолжает ухудшаться. Об этом 27 ноября заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на брифинге.

По его словам, республика находится в зоне умеренного риска. В зоне высокого риска остаются пять регионов: Восточно-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Павлодарская, Кустанайская и Акмолинская области.

Цой добавил, что за последнюю неделю из «желтой» в «красную» зону переместились три региона. В настоящее время все оставшиеся регионы за исключением Алма-Аты находятся в «зеленой зоне».

Отметим, по состоянию на 27 ноября в Казахстане выявили 129 213 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 115 384 пациента, скончались 1990 человек.

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