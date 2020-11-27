Воронеж, , 14:09 — REGNUM Движение под путепроводом на улице 9 Января в Воронеже планируется открыть 29 ноября, во второй половине дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Запустить движение автомобилей под сооружением планируется в воскресенье, 29 ноября, ориентировочно в 15:00, уточнили в пресс-службе. Таким образом, на прежнюю схему движения вернется автобусный маршрут № 57В. После того, как будет смонтирована контактная сеть, проезд через путепровод возобновит и троллейбус №7, дата уточняется.

На путепроводе завершается устройство лестничных сходов, в течение декабря здесь будет также установлено барьерное и перильное ограждения, на подходе к сооружению со стороны проспекта Труда установлен шумозащитный экран.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция путепровода на улице 9 Января началась в октябре 2019 года, с полным перекрытием движения по нему, что создало существенные сложности для автомобилистов. 1 октября 2020 года по путепроводу было открыто техническое движение автомобилей. Весь комплекс работ по масштабной реконструкции сооружения планируется осуществить до конца текущего года.

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