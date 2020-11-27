Москва, 27 ноября 2020, 14:04 — REGNUM Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров призвал студентов старших курсов медицинских вызов присоединиться к работе врачей. борющихся с инфекцией COVID-19 в специализированных госпиталях, поликлиниках и больницах.
«Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия»
Старшие коллеги призвали шестикурсников медвузов к волонтерской работе
«Число заболевших ежедневно прирастает тысячами новых случаев. Врачи и младший медицинский персонал падают от усталости, не покидая своих постов. Сегодня многие медицинские коллективы не досчитываются десятков своих коллег, выбывших из строя по болезни.
Этой весной к работе было принято решение привлекать студентов медвузов. Согласно приказу Минздрава, учащиеся медвузов уже с апреля могли добровольно выйти на работу: отвечать на звонки «горячей линии» в поликлиниках, обрабатывать статистические данные о COVID-19, доставлять лекарства и оказывать медицинскую помощь.
Многие студенты восприняли «призыв» как профессиональный долг, возможность приобрести навыки и работают также самоотверженно, как и их старшие коллеги.
Но, сегодня я обращаюсь к тем, кто еще не принял решения по разным причинам. К тем студентам и ординаторам, которых ждут на боевых постах в борьбе с пандемией.
Врач — это призвание, миссия спасать человеческие жизни. Раз вы выбрали эту профессию, то должны научиться профессионализму, человечности и самопожертвованию. Работа медика — это дело крайне трудное и требующее самоотдачи. В своей работе вы должны быть готовы к чрезмерным физическим и моральным нагрузкам, к работе во внеплановом и чрезвычайном режиме.
Призываю студентов — выйти на помощь врачам и пациентам. Это решение — дань профессиональному долгу, проявление приверженности профессии и даст вам возможность увидеть, что такое настоящая практическая медицина», — сказано в обращении Виктора Егорова, опубликованном на сайте Национальной ассоциации заслуженных врачей России.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2). 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.