Москва, , 14:04 — REGNUM Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров призвал студентов старших курсов медицинских вызов присоединиться к работе врачей. борющихся с инфекцией COVID-19 в специализированных госпиталях, поликлиниках и больницах.

«Число заболевших ежедневно прирастает тысячами новых случаев. Врачи и младший медицинский персонал падают от усталости, не покидая своих постов. Сегодня многие медицинские коллективы не досчитываются десятков своих коллег, выбывших из строя по болезни.

Этой весной к работе было принято решение привлекать студентов медвузов. Согласно приказу Минздрава, учащиеся медвузов уже с апреля могли добровольно выйти на работу: отвечать на звонки «горячей линии» в поликлиниках, обрабатывать статистические данные о COVID-19, доставлять лекарства и оказывать медицинскую помощь.

Многие студенты восприняли «призыв» как профессиональный долг, возможность приобрести навыки и работают также самоотверженно, как и их старшие коллеги.

Но, сегодня я обращаюсь к тем, кто еще не принял решения по разным причинам. К тем студентам и ординаторам, которых ждут на боевых постах в борьбе с пандемией.

Врач — это призвание, миссия спасать человеческие жизни. Раз вы выбрали эту профессию, то должны научиться профессионализму, человечности и самопожертвованию. Работа медика — это дело крайне трудное и требующее самоотдачи. В своей работе вы должны быть готовы к чрезмерным физическим и моральным нагрузкам, к работе во внеплановом и чрезвычайном режиме.

Призываю студентов — выйти на помощь врачам и пациентам. Это решение — дань профессиональному долгу, проявление приверженности профессии и даст вам возможность увидеть, что такое настоящая практическая медицина», — сказано в обращении Виктора Егорова, опубликованном на сайте Национальной ассоциации заслуженных врачей России.