Казань, , 14:04 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень маршрутов на 2021 год по программе субсидирования региональных авиаперевозок. В данный перечень включены 17 маршрутов из международных аэропортов «Казань» и «Бегишево», софинансируемых республикой, сообщает региональный минтранс.

В частности, татарская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» будет выполнять рейсы из Казани в Пермь, Нижний Новгород, Самару, Барнаул, Челябинск, Кемерово, Астрахань, Махачкалу, Волгоград, Омск, Воронеж и Ярославль. Авиакомпания «РусЛайн» — из Казани в Брянск. Из Казани в Ростов-на-Дону и из Нижнекамска в Ростов-на-Дону и Краснодар будет летать авиакомпания «Азимут». Рейсы из Нижнекамска в Новосибирск будет выполнять авиакомпания «Сибирь».

В перечень субсидируемых маршрутов также включены направления, по которым Татрия не принимает участие в софинансировании. Это выполняемые авиакомпанией «РусЛайн» рейсы из Казани в Архангельск и Калугу, авиакомпанией «Костромское авиапредприятие» в Кострому, авиакомпанией «ЮТэйр» — в Липецк и Тюмень.

«ЮВТ АЭРО» будет также выполнять субсидируемые рейсы из Волгограда, Красноярска и Омска в Челябинск, из Нижнего Новгорода в Астрахань, из Перми в Волгоград и из Самары в Омск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чебоксары попали в список субсидируемых авиамаршрутов на 2021 год. Пассажиры смогут улететь по четырём направлениям. Соответствующий перечень утверждён Росавиацией.

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