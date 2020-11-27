Ставрополь, , 14:04 — REGNUM Экс-заместитель директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павел Гриднев задержан в рамках ранее возбужденного против него уголовного дела. Бывший топ-менеджер газовой компании подозревается в коммерческом подкупе, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Напомним, о возбуждении уголовного дела стало известно накануне, 26 ноября. По данным следствия, в октябре текущего года Гриднев получил от одной из организаций 200 тыс. рублей — часть от ранее обещанных 2 млн рублей. Деньги ему передали за принятие выгодного для этой организации решения о порядке начисления потребления газа.

Установлено, что взятку Гридневу передали через исполнительного директора АО «Минераловодская газовая компания» Сергея Харькова. Против него также возбуждено уголовное дело, ему инкриминируется посредничество в коммерческом подкупе.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании Гридневу меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

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