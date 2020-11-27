Тбилиси, , 14:12 — REGNUM Мэрия Тбилиси во время действия строгих карантинных мер обеспечит пожилых одиноких социально незащищенных жителей столицы продуктами питания. Об этом, как сообщает пресс-служба городской администрации, 27 ноября заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

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"Мы нашли способ, и полмиллиона лари (около $150 тыс.) будут выделены на помощь и поддержку одиноким социально незащищенным пожилым людям продуктами питания, что очень важно», — сказал Каладзе.

Он добавил, что во время первой волны пандемии, когда в Грузии весной на два месяца объявили чрезвычайное положение, пожилым людям также оказывали помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 ноября 2020 года до 31 января 2021 года в Грузии ужесточают ограничительные меры для защиты населения от коронавирусной инфекции, которые прозвали «лайт-локдаун». Работа общественного транспорта, кроме такси будет запрещена. Также придется закрыться торговым центрам, вещевым рынкам и большинству сервисных служб. Рестораны и кафе в этот период смогут работать только на вынос.

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