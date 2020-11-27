Москва, , 14:05 — REGNUM Личный состав Вооружённых сил России начали прививать против новой коронавирусной инфекции. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 27 ноября на коллегии ведомства.

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«Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих», — уточнил Шойгу.

Он отметил, что более 2,5 тыс. военнослужащих будут привиты в ближайшее время, а до конца года процедуру пройдут в общей сложности 80 тыс. человек.

Кроме того, в армии изучают возможность использования плазмы вакцинированных военнослужащих для лечения больных коронавирусной инфекцией. Уже получены результаты, которые говорят об эффективности такого метода в случаях, когда COVID-19 протекает тяжело.