Москва, , 13:57 — REGNUM Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу ведущей телепередачи «Час суда» Елены Дмитриевой. Об этом 27 ноября сообщает ТАСС.

По данным СМИ, Дмитриеву признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Юрий Плотников, другой обвиняемый по этому делу, лишён свободы на четыре года с испытательным сроком три года.

Агентство сообщило со ссылкой на источник, что Дмитриева пообещала оказать юридическую помощь одному из предпринимателей, однако услуга так и не была оказана.

Елена Дмитриева известна в качестве ведущей телепрограммы «Час суда» и «Час суда. Дела семейные» на различных каналах.