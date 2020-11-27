Москва, , 13:57 — REGNUM Сделанная более месяца назад прививка от гриппа не повлияет на эффективность вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом 27 ноября сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

«Прививка от гриппа, сделанная более, чем один месяц назад, не повлияет на эффективность вакцинации против коронавируса», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в России после регистрации начинаются клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор». Исследования пройдут на базе медицинских учреждений в пяти субъектах РФ: в Москве, Татарии, Московской, Тюменской и Калининградской областях.

Читайте также: Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот уже в декабре