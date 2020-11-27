Джакарта, , 13:53 — REGNUM Управление здравоохранения Индонезии открыло четыре пункта для сдачи экспресс-тестов на COVID-19 в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

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Известно, что в общей сложности 58 жителей столицы прошли экспресс-тест на коронавирус, и все они показали отрицательный результат.

Новые пункты по проведению экспресс-тестов на коронавирус в Джакарте будут открыты до 30 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило, что по состоянию на 27 ноября 2020 года коронавирус обнаружен у 2003 индонезийских граждан за рубежом.

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