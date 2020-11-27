Саратов, , 13:54 — REGNUM В Саратовской области владельцам квартир за коммунальные услуги в 2020 году сделали перерасчет на 11,6 млн рублей. Об этом в ходе онлайн-брифинга 27 ноября сообщил начальник региональной Госжилинспекции Сергей Вербин.

Глава ведомства отметил, что граждане могут требовать перерасчет, если температура в квартире не соответствует нормам. Так, в угловых квартирах в отопительный сезон температура должна быть не ниже +20, в остальных — не меньше +18 градусов. Соответствующая претензия передается в управляющую компанию, а затем в ресурсоснабжающее предприятие. По адресу заявителя приходят специалисты и документально фиксируют замеренную температуру.

Кроме этого, жильцы сами могут составить акт. Для этого под претензией должны подписаться два независимых свидетеля или старший по дому. На протяжении нескольких дней такие документы следует составлять хозяину жилья, что позволит определить продолжительность оказания некачественной услуги, добавил Вербин.

ИА REGNUM напоминает, в жилинспекцию Саратовской области регулярно поступают обращения граждан, недовольных качеством предоставляемых услуг. Только за октябрь в ведомство поступило 1807 жалоб.

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