Москва, , 14:01 — REGNUM Букмекерской конторе «Фонбет» на Ленинском проспекте в Москве грозит штраф. Об этом сообщает оперативный штаб столицы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Основанием для этого стал тот факт, что организация, вопреки действующему в городе запрету, работала после 23:00

К организации применят административные санкции по статье 20.6.1 КоАП РФ, штраф по которой достигает 300 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве накопили резерв коек под COVID-пациентов