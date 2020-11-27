Ташкент, , 13:47 — REGNUM Андижанский областной суд признал шестерых бывших сотрудников ОВД Андижана виновными в гибели 44-летнего Алижона Абдукаримова, сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Трое бывших полицейских получили по десять лет лишения свободы. Они признаны виновными в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекшие смерть, незаконном задержании, применении пыток и уничтожении документов.

Еще двое экс-сотрудников ОВД получили девять и восемь лет и шесть месяцев лишения свободы. Все пятеро будут отбывать наказание в колонии общего режима.

По делу об уничтожении документов и незаконном задержании год колонии-поселения получил еще один сотрудник андижанского ОВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая Алижон Абдукаримов был доставлен в больницу с телесными повреждениями из ОВД Андижана. От полученных травм мужчина скончался 12 мая.

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